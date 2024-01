Jenna Dewan está grávida! A estrela de 'Step Up' deu a notícia esta quarta-feira, 17 de janeiro, através de uma partilha na sua página de Instagram.

Dewan, de 43 anos, publicou um vídeo no qual exibe a sua barriga de grávida na banheira.

"Será que se o Steve Kazee me fizer serenatas todas as noites o bebé nasce com a voz deles?", questiona.

Recorde-se que este será o segundo filho em comum de Jenna e Steve Kazee, de quem está noiva.

O casal tem um filho mais velho, Callum, que nasceu em março de 2020. A atriz é também mãe de Everly, de 10 anos, fruto do anterior relacionamento com Channing Tatum.

Leia Também: Dua Lipa fotografada a beijar apaixonadamente o novo namoro