Jeff Bridges partilhou uma nova e emotiva mensagem no seu site, esta segunda-feira, onde revela que o cancro está em remissão e que está pronto para voltar a filmar 'The Old Man'.

Na mesma partilha, o artista falou também da batalha contra a Covid-19, depois de ter sido infetado com o vírus em janeiro, antes de tomar a vacina.

"Agora estou duplamente vacinado e sinto-me muito melhor", afirmou. "Ouvi dizer que a vacina pode ajudar pessoas com [efeitos de longo prazo]. Talvez essa seja a razão para a minha rápida melhoria", acrescentou.

O ator "trabalhou com um ótimo terapeuta" para a sua recuperação, referindo que se "concentraram em retirar o apoio de oxigénio".

"Este contacto com a mortalidade trouxe-me um verdadeiro presente - a vida é breve e bonita. O amor está em todos nós e disponível em todos os momentos", destacou, após desabafar sobre estes últimos tempos da luta contra o linfoma e a Covid-19.

Leia Também: Covid-19. Márcia reencontra-se com amigo que esteve 17 dias em coma