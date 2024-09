A supermodelo australiana Elle Macpherson revelou que atravessou uma batalha contra um cancro da mama diagnosticado há sete anos e que se encontra atualmente em remissão, apesar de se ter recusado a passar por quimioterapia.

No seu livro de memórias 'Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself', a modelo explicou que seguiu uma abordagem holística, indo contra o conselho de 32 médicos.

Vários médicos aconselharam Macpherson a submeter-se a uma mastectomia com radiação, quimioterapia, terapia hormonal e reconstrução do peito.

Porém, a supermodelo decidiu seguir outro caminho. "Dizer não às soluções médicas convencionais foi a coisa mais difícil que fiz na minha vida. Mas dizer não à minha voz interior seria ainda mais difícil", disse à Women's Weekly.

Elle Macpherson alugou uma casa no Arizona (EUA), onde ficou sozinha durante oito meses com o apoio do seu médico, de um naturopata, de um dentista holístico, um osteopata e dois terapeutas.

Os filhos da supermodelo tiveram reações diferentes à escolha da mãe, que se encontra agora em remissão. Cy apoiou-a, enquanto Flynn tinha as suas reservas.

Na altura do seu diagnóstico, a modelo namorava com o ex-médico Andrew Wakefield conhecido por ser anti-vacinas.

