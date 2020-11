Jason Momoa surpreendeu um jovem fã, de sete anos, que luta contra o cancro, com uma chamada feita através do Facetime. Um momento que o ator fez questão de partilhar no Instagram.

De referir que a conversa aconteceu depois de ter chegado ao ator um vídeo do pequeno Danny que se tornou viral nas redes sociais. O menino foi filmado quando recebeu um presente especial: um boneco do Aquaman - personagem interpretada por Jason Momoa. A alegria do menino ao receber a prenda não passou despercebida, imagens que o ator também destacou na mesma publicação.

"Eu só queria agradecer a todos, amigos e família do Instagram, por entrarem em contacto comigo e mostrarem-me este lindo menino Danny que tem cancro e está a fazer quimioterapia", começou por dizer na legenda da partilha que fez no Instagram.

O ator acrescenta que quando viu o vídeo do jovem que se tornou viral quis logo entrar em contacto com ele. Veja tudo na publicação abaixo:

