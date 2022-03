Jason Momoa revelou na passadeira vermelha da cerimónia dos Óscares que foi submetido a uma intervenção cirúrgica no sábado, 27 de março, depois de terminar as gravações de 'Aquaman and the Lost Kingdom'.

"Fiz ontem uma cirurgia", disse a estrela de 'Dune' em declarações ao 'Extra'. "Fiz uma cirurgia a uma hérnia", contou.

"Estou a ficar velho mano", confessou, já em tom de brincadeira.

Momoa disse ainda que estava "entusiasmado" para ver a enteada, Zoë Kravitz, estrela de 'The Batman'.

