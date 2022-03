O clã Kardashian esteve em peso na festa organizada pela Vanity Fair em Beverly Hills e que se seguiu à 94.ª edição dos Óscares.

Kendall Jenner surgiu a solo na passadeira vermelha com um dramático vestido preto. Kim Kardashian optou por também aparecer sozinha, sem a aguardada presença do namorado, Pete Davidson, e arrasou com um justo vestido azul.

Kourtney Kardashian, por outro lado, surgiu ao lado do namorado, Travis Barker, e os dois roubaram todas as atenções ao posarem apaixonados para os fotógrafos.

A faltar ficaram Kylie Jenner, que foi mãe pela segunda vez em fevereiro, e Khloé Kardashian.

