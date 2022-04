Jason Kennedy, jornalista e ex-apresentador do E! News, foi pai pela primeira vez. A notícia foi dada esta segunda-feira nas redes sociais.

O comunicador partilhou uma série de imagens que serviram apresentar o recém-nascido, Ryver Rhodes Kennedy, aos fãs.

O bebé, vale notar, é fruto do casamento de Jason Kennedy com Lauren Scruggs e nasceu cinco anos depois do casal trocar alianças.

Leia Também: Nasceu o segundo filho de Inês Folque. Eis o nome e a foto do bebé