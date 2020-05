Neste dia de sol, Maria Botelho Moniz aproveitou para pôr mãos à obra e dedicar-se a algumas reformulações no espaço exterior de sua casa.

Com isto, aproveitou para partilhar com os seguidores do Instagram o cenário pelo qual estará rodeada durante a tarde desta terça-feira: o seu jardim.

"Dia de arranjar o meu cantinho", escreveu na legenda da publicação.

Será que vai pôr à prova os dotes na decoração ou na jardinagem?

