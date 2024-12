Chegou dezembro... e também os jantares de Natal. Rita Pereira esteve presente no jantar da agência que a representa, a Notable, e fez questão de destacar este momento nas redes sociais.

Para a ocasião, a atriz escolheu a cor da época festiva, os tons de vermelho, tendo surgido com um vestido largo, decotado e com um blazer de veludo.

Na legenda das imagens, desabafou: "Jantares de Natal… Se há coisa que me chateia é convidarem-me para um jantar de Natal, a pessoa perder uma hora a maquilhar-se, pentear-se, escolher o 'outfit' apropriado, deixar jantar pronto, organizar toda uma família e depois chegar ao evento e ser uma seca. Ora, se há coisa que não acontece nos jantares da Notable é isso. Todos os anos (e já lá vão muitos que estou nesta família, certo boss Inês Mendes da Silva?!) sei que este jantar é épico, cheio de pessoas fixes, com decoração criativa, bom vinho, surpresas únicas e boa música. E uma vez mais, foi isso que aconteceu. Foi toda uma organização para lá chegar mas curti muito. Obrigada".

De recordar que a atriz foi mãe pela segunda vez no passado mês de novembro, de uma menina, Lowê. Rita Pereira é também mãe do pequeno Lonô, de cinco anos, e ambas as crianças são fruto da relação com Guillaume Lalung.