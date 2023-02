Miguel Vicente tinha um encontro especial marcado com os fãs para o próximo dia 18 de fevereiro, mas é provável que o mesmo não chegue a acontecer - pelo menos para já.

A publicação de promoção deste evento foi apagada e, entretanto, o vencedor da última edição do 'Big Brother' revelou nas redes sociais que se encontra a caminho de Lisboa.

O jantar tinha o valor de 45 euros para os adultos e estava a ser divulgado na página de fãs de Miguel no Instagram.

Espera-se que o vencedor do 'BB' marque presença na gala dos 30 anos da TVI, que acontecerá no próximo domingo, não se sabendo se foi esse evento que motivou o cancelamento do compromisso de Miguel com os fãs.

Importa lembrar que no passado dia 14 de fevereiro, Miguel Vicente e Bárbara Parada anunciaram publicamente o fim da relação amorosa entre ambos.

Post de promoção do jantar foi apagado

