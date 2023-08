Janet Jackson está a desfrutar de uns dias de descanso em Portugal e fez questão de partilhar algumas imagens na sua página de Instagram.

A cantora tem estado por Melides, local que a deixou encantada.

Inicialmente, Janet Jackson mostrou algumas fotografias no hotel Vermelho Melides, esta terça-feira, dia 22 de agosto. Hoje, 24 de agosto, voltou a atualizar os seguidores com novas imagens.

"A vila de Melides em Portugal é tão encantadora... as lojas, a arquitetura, as pessoas... adoramos", escreveu junto de várias imagens. Veja ambas as partilhas abaixo:

