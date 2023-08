Em Portugal, Ana Marques apanhou Jamie Dornan e não resistiu em tirar uma fotografia com o ator - que é protagonista de 'As Cinquenta Sombras de Grey'.

A apresentadora da SIC fez questão de partilhar a fotografia na sua página de Instagram, tendo-se metido com Dakota Johnson, que no filme 'As Cinquenta Sombras de Grey' faz par romântico com a personagem de Jamie Dornan.

"Dakota Johnson, lamento! Já foste!!! O Grey é mais (está na) minha praia…", escreveu Ana Marques na brincadeira.