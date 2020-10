Jane Fonda esteve, esta sexta-feira, no 'The Ellen DeGeneres Show ' com a apresentadora convidada Tiffany Haddish, que lhe perguntou: "Eu preciso de saber porque é que estás tão bonita, continuas a fazer sexo? Tens feito, tipo, sexo louco?".

Fonda riu ao ouvir as palavras de Tiffany e respondeu: "Não, não".

"Não faço há algum tempo. Estou velha e já tive muito disso. Não preciso disso agora porque estou muito ocupada", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e partilhou ainda um comentário feito por um dos seus ex-maridos a respeito da sua vida sexual. "O meu ex-marido favorito, Ted Turner, dizia sempre, se esperares muito, ele cresce", disse Fonda, deixando Haddish a rir. "Eu acho que ele está certo".

"Eu não poderia fazer sexo novamente, mesmo se quisesse", rematou.

Siga o link

Leia Também: Jane Fonda lidera vídeo de apelo ao voto nas eleições dos EUA