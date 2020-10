Jane Fonda fez parte de uma iniciativa que reuniu várias celebridades para incentivar ao voto nas próximas eleições dos EUA.

A atriz, de 82 anos, gravou-se a treinar, um vídeo feito em parceria com a Register2Vote, perante a corrida à eleição do próximo presidente do país.

"Olá turma, estamos a trazer de volta o movimento", diz Fonda, que aparece vestida a rigor para fazer exercício físico.

"Precisamos que esteja em forma na próxima corrida. Preciso que seja forte, esteja focado, que esteja totalmente comprometido com a tarefa que tem em mãos, por isso vamos preparar-nos para exercer o nosso direito ao voto", acrescenta.

Várias outras celebridades aparecem também com roupa desportiva dos anos 80, incluindo Kerry Washington, Shaquille O'Neal, Vanessa Hudgens, Amy Schumer, Ken Jeong, Ashley Benson, Orlando Bloom e Katy Perry. Veja na publicação abaixo:

