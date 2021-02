Jane Fonda esteve à conversa com Ellen DeGeneres e a vacinação contra a Covid-19 foi um dos destaques. Recorde-se que a atriz, de 83 anos, já recebeu as duas doses do medicamento.

"Estou a sentir-me bem, ontem já treinei, tive sorte, não tive nenhuma reação", disse a atriz, afirmando que ser vacinado "não dói".

"Encorajo todos a fazer se puderem, o mais rápido possível", apelou.

"Mas ainda uso máscara e continuo a cumprir o distanciamento social", acrescentou de seguida, realçando que "as coisas não voltam ao normal só porque tu tomamos a vacina".

Mas a conversa não ficou apenas pela vacina e o novo look de Jane também foi comentado. A atriz decidiu assumir os cabelos brancos, estando agora com um visual mais natural, e "está feliz".

"Já chega, tanto tempo desperdiçado, tanto dinheiro gasto, tantos produtos químicos. Estou farta disso", desabafou, confessando-se 'farta' de estar constantemente a pintar o cabelo, optando agora por deixá-lo ao natural.

