Jane Fonda revelou algumas das suas experiências quando ainda estava a consolidar a sua carreira como atriz na indústria do entretenimento. Numa entrevista ao The New York Times, a estrela fez um jogo - 'Confirmo ou Desminto', no qual acabou por falar no seu interesse em estrelas como Marlon Brando e Marvin Gaye.

Questionada acerca da sua experiência com Brando, com quem contracenou em 'The Chase' (1966), a atriz confessou que ficou "desiludida", sem dar grandes pormenores.

Por outro lado, referiu que um dos seus maiores arrependimentos era não se ter envolvido com Marvin Gaye.

"O teu maior arrependimento é nunca ter tido sexo com o Che Guevara", questionou-se.

"Não, acho que ele não. Em quem penso, e o maior arrependimento foi o Marvin Gaye", sublinhou. "Ele queria e eu não. Estava casada com o Tom [Hayden]", notou.

Importa recordar que Fonda e Hayden casaram em 1973 permanecendo 17 anos juntos até se divorciarem. Os dois tiveram um filho em comum: Troy, de 47 anos.

