A vida privada dos participantes de 'O Triângulo' foi imediatamente escrutinada assim que foram apresentados como novos concorrentes do reality show da TVI.

No caso de Jandira Dias, bastou uma pequena busca nas redes sociais da influencer angolana para perceber que é casada com um homem mais velho. A participante do reality show da TVI tem 26 anos e Jorge Dias 52.

Os 26 anos de diferença de idades foram tema na imprensa cor de rosa, levando o companheiro de Jandira a reagir publicamente.

"A Jandira entrou na minha vida numa das piores fases, mas sei hoje que não poderia ter sido em melhor altura! Foi como que uma dádiva. Ela soube criar alegria na minha entristecida alma. Ela trouxe-me ar fresco. Trouxe-me um despertar que há muito procurava. Ela soube ver o negativismo e pessimismo que tinha dentro de mim. Parecia que lia os meus pensamentos. Foi ela que me fez levantar a cabeça, que me fez levantar a moral e seguir em frente quando a vida não me corria de feição", começou por declarar Jorge Dias.

"Todos os casamentos passam por altos e baixos. Com a pandemia todos vivemos tempos muito difíceis (estávamos ambos desempregados com dois bebés nos braços - só mesmo com ajuda dos meus pais conseguimos ultrapassar) mas, mantivemo-nos sempre unidos, porque os sentimentos que temos um pelo outro suplantaram tudo. E os nossos dois filhos disso são exemplo", referiu, reagindo assim a possíveis comentários sobre Jandira estar ao seu lado por dinheiro.

"Nós sabemos o que queremos para o futuro. Não sabemos o que nos espera após a entrada da Jandira na casa do 'Triângulo', mas estou cá fora a torcer por ela a 1000%", garantiu.

Jorge aproveitou ainda para defender a participante de 'O Triângulo' relativamente à críticas que têm surgido após as suas atitudes mais intempestivas.

"Ela teve uma infância e uma adolescência muito complicada. Para além disso, perdeu o irmão mais novo e o pai quase aos seus braços. E a mãe teve um AVC grave há uns anos, o que a deixou paralisada de um lado do corpo e incapacitada para trabalhar. Contudo, apesar das adversidades, ela sabe e luta pelo que quer na vida. Procurando ajudar a mãe sempre que pode", contou.

Por fim, deixou um novo recado sobre os 26 anos de diferença de idades que os separam: "Apesar da diferença de idade, os nossos sentimentos são profundos e honestos ao contrário do que muitos dizem e julgam! Nós nos amamos muito. Obrigado por teres entrado na minha vida".

