Parte do programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, 21 de junho, foi dedicado ao amor. Cristina Ferreira, que hoje apresentou o programa a solo, recebeu Jorge Andrade e a mulher, Ágata, que falaram sobre o seu romance e do casamento que aconteceu este mês.

"Estamos há 15 anos juntos e o Jorge não queria casar", contou Ágata.

"No ano passado fomos a um casamento de um grande amigo nosso e no final ele [Jorge Andrade] pega no microfone e diz: 'os meus amigos, todos mais feios e mais velhos que eu [casados] e eu sou o único bonito que não sou casado?'", questionou.

"Eu peguei por aí e disse: 'olha lá, realmente devias ter vergonha, porque ainda não és casado'. E ele virou-se e disse: 'tu ainda queres casar comigo depois destes anos todos?'", questionou Jorge.

"Fazendo-se de difícil", Ágata respondeu que não à primeira, mas depois aceitou.

Recorde a cerimónia:

