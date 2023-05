Jamie Oliver faz parte da lista de milhares de pessoas que querem continuar a ajudar os refugiados ucranianos durante o difícil momento que se vive neste país, fruto da invasão russa.

O popular chef britânico revelou num novo episódio do concurso Masterchef Austrália que decidiu acolher duas famílias de refugiados em sua casa, confissão que está a deixar muitos fãs emocionados.

Enquanto provava um prato russo e ucraniano feito por uma concorrente, Jamie disse: "Com as coisas que estão a acontecer no mundo neste momento é, de alguma forma, profundo que estejas aqui este ano com um prato russo e ucraniano", comentou com a concorrente Larissa Sewell. "Posso contar-te um pequeno segredo que ninguém sabe?", começou por dizer

"Tenho duas famílias ucranianas a morar comigo nos últimos sete meses. Fizemos uma angariação de fundos com os melhores chefs da Ucrânia e também já comi a minha quota de 'borscht' [sopa tradicional deste país]. É absolutamente fabulosa", revelou depois o cozinheiro.

Vale lembrar que Jamie Oliver tem cinco filhos, fruto da relação com a escritora Jools Oliver.

