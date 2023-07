James Middleton esteve no programa 'Good Morning Britain' onde falou um pouco sobre a sua vida, a fase feliz que está a viver - numa altura em que o empresário e a mulher, Alizée Thevenet, esperam o primeiro filho -, e também sobre a irmã mais velha, Kate, que assumiu há quase um ano o lugar de princesa de Gales.

Apesar de ser pouco habitual que fale sobre a sua família, James abriu uma exceção para dizer que está "muito orgulhoso" do trabalho que a irmã tem feito ao desempenhar os seus deveres reais.

"Fico sempre surpreendido com o tanto que ela faz e isso é algo que tenho sempre muito presente. Mas, para ser sincero, é minha irmã, pelo que conheço todas as suas estranhezas e tudo isso", afirmou, com bom humor. "Vê-la florescer nesse papel faz-me sentir muito orgulhoso dela", acrescentou.

Leia Também: Irmão de Kate Middleton e a mulher aparecem após anúncio de gravidez