James Franco admitiu que se envolveu sexualmente com algumas alunas dois anos depois das denúncias terem vindo a público, evidencia o Page Six.

A estrela fez a confissão durante uma entrevista a Jess Cagle.

"Admito que dormi com estudantes. Não tive sexo com ninguém nas aulas [nas cenas de sexo], mas fora do curso onde era professor, dormi com algumas estudantes e isso foi errado", explicou o artista de 43 anos.

"Mas como eu disse, não foi por isso que comecei a escola e não era eu quem selecionava as pessoas para as aulas. Não estava nada planeado da minha parte. Mas sim, houve circunstâncias, nas quais era consensual, em que estive com estudantes e não deveria ter estado", revela.

"Na altura pensava que se fosse consensual, então não havia problema. Claro que sabia, ao falar com outras pessoas, outros professores, que provavelmente não era bom. Na altura não estava bem, como disse", completa.

Nesta mesma entrevista, a estrela de Hollywood falou ainda sobre o vício em sexo contra o qual tem vindo a lutar nos últimos anos.

