Ao falar dos seus hábitos, James Corden revelou que só lava o cabelo de dois em dois meses.

O apresentador do 'The Late Late Show with James Corden' estava a discutir as solicitações de reduzir o tempo passado no banho quando partilhou o seu 'segredo'. James acrescentou que consegue tomar banho em menos de cinco minutos.

"Eu entro e saio em três/quatro minutos. Uso sabonete, mas não lavo o cabelo. Lavo a cada dois meses", contou.

Como relata o Daily Mail, o apresentador ficou em 'choque' quando soube que o tempo médio que os cidadãos de Los Angeles gastam no banho são dez minutos. "Estão a brincar comigo? Se é essa a média, isso significa que há pessoas que demoram 20 minutos? Oh meu Deus", reagiu.

Leia Também: James Corden virou costas a 40 milhões de euros ao negar programa