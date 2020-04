O pai do artista pertence ao grupo de risco e foi operado no início do ano.

James Blunt revelou em conversa com os apresentadores do 'Good Morning Britain' que não vê o pai desde janeiro, altura em que o progenitor foi submetido a um transplante de rim. Com a chegada da pandemia da Covid-19, o pai pertence ao grupo de risco, ainda mais por ter feito recentemente a cirurgia. Em sua casa, em Ibiza, o artista afirmou que esta foi uma "experiência assustadora" para a família. "[O meu pai] fez uma cirurgia em janeiro", começou por contar. "Não o vejo desde então. Ele é um dos 1,5 milhões de pessoas vulneráveis em isolamento", referiu. James acrescentou ainda que o pai continua a ser acompanhado pelos médicos e tem ido ao hospital para receber tratamento, o que significa que está ainda mais em risco. Leia Também: James Blunt lança novo single. Lucros são para o combate à Covid-19 Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.