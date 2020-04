Perante a crise que o mundo vive por causa da pandemia da Covid-19, também James Blunt deu o seu contributo para ajudar a combater o novo coronavírus.

O artista lançou uma nova música, 'The Greatest', cujos lucros da mesma serão doados ao NHS, serviço nacional de saúde britânico.

O videoclipe do tema, com imagens alusivas a esta fase que o mundo atravessa, já se encontra disponível no YouTube.

Veja na publicação abaixo:

