Leonardo DiCaprio tornou-se parceiro de negócios de James Blunt. O ator, de 48 anos, e o cantor, de 49, investiram na LØCI, uma marca britânica de ténis vegan.

Os dois artistas entraram neste negócio através de uma amiga em comum, a princesa Eugenie, sobrinha do rei Carlos III, que sabia que o tema da ecologia e da preservação do meio ambiental interessa a ambos.

"A marca foi apresentada a Eugenie por uma amiga sua, Sofia, mulher de James, e participou no evento de lançamento no ano passado. Ela está ligada ao Leo através de alguns dos seus amigos de Hollywood e inspirou-o a investir [na LØCI] no verão passado", revelou fonte próxima da princesa ao The Sun.

De salientar que esta marca de ténis se tornou popular entre vários membros da família real. A mesma fonte acrescentou: "[A Eugenie] apresentou os ténis ao príncipe Harry e a Meghan, bem como a outros membros da realeza, que se preocupam com a ecologia".

