Jada Pinkett Smith fez este sábado, 9 de abril, a primeira aparição pública desde a polémica nos Óscares ao marcar presença na abertura de um centro de artes performativas em Los Angeles.

A mulher de Will Smith surgiu deslumbrante com um vestido dourado repleto de glitter e mostrou-se sempre sorridente para os fotógrafos, tendo mesmo chegado a posar na passadeira vermelha.

As imagens não tardaram a começar a circular nas redes sociais, como pode ver abaixo.

Jada Pinkett Smith está no centro de uma polémica depois do marido ter agredido Chris Rock no palco dos Óscares, a 29 de março.

O comediante fez uma piada sobre a atriz, que sofre de alopecia, comparando-a à personagem de Demi Moore no filme 'G. I. Jane', de 1997, o que a desagradou. Ao ver que a mulher ficou incomodada, Will Smith dirigiu-se a palco e deu um estalo a Chris Rock.

O episódio gerou controvérsia e levou Will Smith a demitir-se da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Na sexta-feira, foi também anunciado que o ator está proibido de participar em eventos da organização durante os próximos 10 anos.

Leia Também: Academia proíbe Will Smith de participar em eventos durante 10 anos