E em menos de nada, Jacques Costa abandonou a casa do 'Big Brother'. Quando a gala de ontem se encaminhava para o final, eis que a concorrente se recusou a nomear e incorreu assim no incumprimento de uma das regras do programa. A produção, que numa situação semelhante, em 2020, ditou uma nomeação direta, optou desta vez, também muito pela indignação manifestada por Cláudio Ramos, por expulsar Jacques.

Já fora do jogo, esta manhã de segunda-feira, a primeira concorrente não-binária a entrar neste reality show em Portugal esteve no 'Dois às 10'. Depois da conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, aceitou falar com os jornalistas e começou por confessar sentir "orgulho" na sua prestação e uma "sensação de firmeza e honestidade" pela decisão que tomou. "Saí desta casa com a certeza de que sou uma pessoa muito íntegra, talvez nem me conhecia desta forma", explicou.

Em relação à expulsão, Jacques refere que se recusou a nomear porque as regras do jogo "nunca iriam para lá das regras" que tem definidas e 'aponta o dedo' a Catarina Miranda, que diz ser uma pessoa "muito manipuladora" e que "tenta ter protagonismo". "Naquele momento fiquei incomodada com a situação que estava a acontecer, porque as pessoas não estavam a entender o grau de manipulação e que aquilo é inaceitável", acrescentou, referindo-se à sua 'rival' dentro da casa. Sobre a justiça da sua expulsão, garantiu: "Não sei se foi justo ou não. Fui justa comigo e isso é que me importa".

Convidada a especificar qual foi a maior dificuldade que sentiu no programa, Jacques fez notar que não considera que a argumentação tenha sido uma delas e nega que tenha abandonado vários confrontos, algo de que foi acusada ainda no jogo.

Ao contrário do que pareceu durante a gala, Jacques disse ainda que não sentiu nenhuma crispação por parte de Cláudio Ramos quando os dois se encontraram hoje de manhã, nos estúdios do 'Dois às 10'. "É um jogo e é o trabalho do Cláudio. Sinto que não desrespeitei o jogo, pelo contrário, e agora, quando o conheci, senti-o uma pessoa muito querida e amável. Se houve alguma crispação, está ultrapassada. Demos um abraço e agora somos amigos", esclareceu.

A verdade é que agora, depois da participação de Jacques Costa no 'Big Brother', há mais portugueses conscientes do que significa ser uma pessoa não-binária, algo que deixa a ex-concorrente orgulhosa: "Tenho a esperança de que se houve alguma criança ou algum pai que tenha visto isto, que isso tenha facilitado a vida de alguém. Não foi só uma coisa pessoal".

