Jacky Oh, que se tornou conhecida no programa 'Wild ‘N Out' morreu. Tinha 32 anos. Um representante do BET Media Group confirmou o falecimento à revista People: "Estamos profundamente tristes com a morte de Jacklyn Smith, conhecida como Jacky Oh, um membro talentoso na família do Wild 'N Out, cujo impacto será para sempre lembrado e fará falta".

"A Jacky Oh era uma pessoa amada e uma colega adorada do Wild 'N Out ao longo de cinco temporadas. Mais importante, era uma mãe incrível de três lindas crianças", sublinha.

"O BET Media Group envia as mais sinceras condolências à família SmithDC Young Fly, B Simone, Nick Cannon e todos os amigos que amaram e cuidaram da Jacky Oh durante este momento difícil", completa o comunicado.

A causa da morte da artista de 32 anos ainda não foi revelada.

Leia Também: Morreu Lygia Fazio. Modelo não resistiu a complicações ao tirar silicone