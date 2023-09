Jack Osbourne casou-se com Aree Gearhart. O filho de Ozzy e Sharon Osbourne deu a notícia nas redes sociais, onde partilhou uma fotografia do dia do enlace.

"Uma coisa muito boa aconteceu. Casei-me com a mulher mais incrível que já conheci", escreveu.

Aree também recorreu ao Instagram para partilhar a mesma foto. "Fugi e casei-me com o meu melhor amigo na semana passada. Estou honrada em ser sua mulher. Para sempre".

O casal recebeu várias mensagens de pessoas a desejarem-lhes os parabéns, incluindo a irmã de Jack, Kelly Osbourne.

"Bem, bem, Sra. Osbourne!! Estou tão feliz por ser oficial… somos irmãs!!", escreveu.

De recordar que Jack e Aree ficaram noivos em dezembro de 2021 e têm uma filha em comum, Maple, de um ano.

