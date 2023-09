Kelly Osbourne decidiu falar abertamente sobre a perda de peso depois de ter dado as boas-vindas ao filho Sidney, fruto da relação com o músico Sid Wilson. O menino nasceu no ano passado.

À conversa com Scheana Shay, do 'Vanderpump Rules', no podcast 'Scheananigans', Kelly Osbourne confessou que "foi um pouco longe demais".

"Vou ser sincera, depois de ter o bebé, senti a pressão para perder peso", acrescentou ao E! News numa entrevista publicada na semana passada. "Essa tornou-se na minha missão", partilhou, explicando também que conseguiu reduzir o número na balança com "muito trabalho".

"Foi horrível. Estava sempre com fome, mas estou muito feliz com os resultados", destacou.

Leia Também: Aos 57 anos, Salma Hayek continua a exibir orgulhosamente as suas curvas