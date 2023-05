Jaciara Dias deixou os fãs preocupados com a revelação de que foi internada numa unidade hospitalar depois de ter sofrido uma infeção bacteriana.

A notícia foi avançada na conta oficial de Instagram da empresária brasileira, partilha que foi ainda utilizada para que os representantes de Jaciara Dias se manifestassem em torno de algumas acusações que a têm envolvido.

Em causa estão as acusações feitas por uma página nas redes sociais, onde é referido que a ex-companheira de Deco é "indígena" e que esta "foi forçada por cristãos a batizar-se na Amazónia".

"A Jaciara Dias está a sofrer de intolerância religiosa e uso indevido da sua imagem por uma página no Instagram. Eles a fazer pouco da fé cristã dela, ao dizerem que o batismo é uma aberração. Denunciem! O Código Penal é claro a respeito de intolerância religiosa e o Código Civil sobre o uso indevido de imagem. Jaciara é cristã há mais de 8 anos e reside em São Paulo. A alegação de que ela é indígena e que foi forçada por cristãos a se batizar na Amazônia é falsa", pode ler-se.

Na publicação é dito ainda que esta situação acontece numa altura em que a também modelo luta contra um problema de saúde: "Jaciara está internada há dias por infeção bacteriana, num estado péssimo de saúde e ainda estão a fazer isto com ela, com a fé dela e com a imagem dela".

"Tomaremos as medidas judiciais devidas", é ainda possível ler nesta nota.

