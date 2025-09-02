Áurea conseguiu cumprir um sonho antigo ao integrar o elenco de um filme. A artista está nas salas de cinema com a nova longa-metragem de Diogo Morgado, 'O Lugar dos Sonhos', que estreou na passada quinta-feira, dia 28 de agosto.

"'O Lugar dos Sonhos' conta a história de João [interpretado por Gonçalo Menino], um jovem cheio de imaginação, e de sua mãe Sofia [papel de Áurea], uma mãe solteira dedicada. Juntos, visitam a aldeia do avô Júlio [personagem de Carlos Areia], antigo projecionista de cinema e dono de um videoclube chamado Lugar dos Sonhos. Durante a visita, Júlio apresenta ao neto João o mundo mágico do cinema, enquanto a história revela antigas amizades, conflitos familiares e o valor de manter vivos os sonhos e laços. O filme destaca a importância da comunidade, da tradição e do poder dos sonhos para unir gerações", pode ler-se na sinopse.

Em conversa com o Notícias ao Minuto logo após ter visto o filme pela primeira vez, Áurea confessou que "se emocionou muito". "Quando acabou fiquei sem palavras, sem saber o que dizer, bloqueada. Foi um sentimento meio 'overwhelming', arrebatador. Estou muito muito orgulhosa do trabalho de toda a equipa. O elenco está maravilhoso."

E não faltaram elogios ao protagonista, Carlos Areia, que dá vida ao avô Júlio. "Incrível - não que duvidasse em algum momento do talento do Carlos. Este filme vem comprovar. É um homem super completo, um homem de emoção que tanto faz comédia como de drama, como faz vários registos. Este filme mostra um bocadinho de tudo do Carlos e é muito especial para ele. Estou, acima de tudo, muito orgulhosa também por ele."

O elenco conta ainda com nomes como José Fidalgo, Maria Viralhada, Ricardo de Sá, Guilherme Filipe, Pedro Lacerda, Carmen Santos, ou Pompeu José, entre outros. Uma escolha certeira de Diogo Morgado, na opinião de Áurea.

"Parece que houve um dedo divino a escolher as pessoas que fazem parte deste filme, porque temos todas uma energia muito próxima, parecida. Fizemos amigos para a vida. É um filme que fala de emoção, de valores, de ligações humanas. Nos dias que correm, nas coisas que estão a acontecer no mundo, muitas vezes andamos tão ocupados a pensar em mil e uma coisas diferentes e não temos tempo para parar um bocadinho e pensar naquilo que realmente importa. Este filme faz-nos sentir isso. Que apreciemos os nossos amigos, a família, as ligações que temos, porque é isto que levamos desta vida. E que sejamos sempre bons uns para os outros", acrescentou.

Este foi um sonho realizado para a cantora, que, diz, já recusou antes outros convites para entrar no mundo do cinema. E esta experiência única foi o grande destaque da conversa com o Notícias ao Minuto.

Acabei de ver o filme e não consigo pensar no singular, é impossível, só consigo pensar na equipa. Estou aqui num momento super delicado a falar porque estou com as emoções todas à flor da pele. Estou mesmo muito feliz. Foi a altura certa para fazer isto e foi o realizar de um sonho

Anteriormente já tinhas partilhado que antes de sonhar com a música, sonhaste com a representação. Como foi, nesse sentido, esta experiência?

Foi um desafio que decidi aceitar com todo o amor. Assim que ouvi o Diogo [Morgado] a falar sobre a história do filme, a mostrar-me a sinopse, senti que era o momento certo para arriscar. Já tinha recebido outros convites para fazer cinema noutras alturas da minha vida, não tive coragem para arriscar dessas vezes e acho que foi a altura certa, o projeto certo, as pessoas certas para que isto acontecesse.

Na minha vida e em tudo, eu costumo seguir o meu coração. O nosso coração e a nossa intuição são reis da verdade, e não me arrependo um segundo de ter aceitado fazer este filme. Estou muito contente, muito orgulhosa com o resultado final e de toda a equipa. Neste momento acabei de ver o filme e não consigo pensar no singular, é impossível, só consigo pensar na equipa. Estou aqui num momento super delicado a falar porque estou com as emoções todas à flor da pele. Estou mesmo muito feliz. Foi a altura certa para fazer isto e foi o realizar de um sonho.

Qual foi o maior desafio neste trabalho enquanto atriz?

Quis sempre, acima de tudo, corresponder à expectativa do Diogo [Morgado]. Fiz casting, como é óbvio, e fiquei felicíssima quando percebi que tinha ficado com o papel, e a partir daí foi um trabalho contínuo de estar ao nível das expectativas do Diogo. Esse era um grande objetivo meu desde o início, por isso ouvi-o muito, observei, aprendi muito com o Carlos, com os miúdos - os miúdos estão geniais no filme, o Gonçalo [Menino, que dá vida a João] e a Maria [Viralhada, que interpreta Inês].

Aprendi muito a ver os meus colegas também a representar. Nos momentos livres que tínhamos, passámos muito tempo juntos. Este também era um objetivo meu desde o início das gravações, queria tirar o máximo possível de aprendizagem desta experiência e deste desafio.

Vi-os a passar o texto pela primeira vez e todos ficámos com lágrimas nos olhos. Acho que isso diz muito. Ainda não tinha a câmara no 'on' e já emocionava

Houve alguma peripécia ou algum momento marcante durante as gravações?

Tivemos muitos momentos especiais. Começou logo desde os ensaios. Quando começámos a bater texto e a focarmos no início em algumas cenas mais importantes, reunimo-nos todos – o elenco e o Diogo - para estudar os personagens, para entrar nos personagens. Um dos momentos que mais me marcou, e acabou por acontecer novamente agora a ver o filme, foi a primeira vez que o Carlos [Areia] e o Gonçalo [Menino] passaram uma cena deles - não posso dizer qual é, mas é mais emotiva e que fala sobre a vida, os sonhos... De repente, vi-os a passar o texto pela primeira vez e todos ficámos com lágrimas nos olhos. Acho que isso diz muito. Ainda não tinha a câmara no 'on' e já emocionava.

Sei onde é que estão as minhas prioridades, aquilo que é mais importante. Sei que se aquilo desaparecer, a minha família, os meus amigos, o amor verdadeiro, não vão desaparecer nunca. E são esses que vão ficar para sempre

Focando mais na personagem que interpretas, a mãe de João, Sofia, traz um bocadinho a ideia de que o trabalho não é tudo e que a família deveria estar em primeiro lugar. Enquanto artista e com uma agenda muito preenchida, provavelmente já tiveste que falhar datas especiais... Isto acabou por te 'tocar' ainda mais?

Sim. E nisto sou um bocadinho diferente da Sofia. Mas esta é outra coisa engraçada porque as personagens passam por mudanças no filme. As suas vidas vão mudando, vão tendo 'cliques' e encaminhando noutro sentido. Isso é muito bonito de se ver no filme, esse crescimento dos personagens.

Na minha vida sempre dei muita prioridade à família e aos amigos, apesar de amar aquilo que faço e quero fazê-lo para o resto da minha vida. Sei onde é que estão as minhas prioridades, aquilo que é mais importante. Sei que se aquilo desaparecer, a minha família, os meus amigos, o amor verdadeiro, não vão desaparecer nunca. E são esses que vão ficar para sempre. Sempre tive isso muito certo.

Se em alguns momentos desejei estar com a minha família e não podia porque estava a trabalhar, acontece, faz parte. São sacrifícios que temos também que fazer pelo trabalho e por aquilo que amamos fazer. Mas é óbvio que me emocionei a ver a alteração na Sofia e há um momento de viragem, quando ela tem uma conversa com o ex-marido e toma uma decisão contrária àquilo que se esperava.

Leia Também: "A carreira foi toda de forma natural e não estava à espera deste bombom"