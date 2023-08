Muito se falou da viagem de Noémia Costa para o Brasil, com vista à integração na novela 'Travessia'. O projeto levou a atriz portuguesa a estar afastada do nosso país durante cerca de um ano, tendo chegado ao fim no passado dia 5 de maio de 2023.

Agora, a espera para ver a atuação de Noémia chegou ao fim. A novela vai estrear em breve na SIC e a promoção já está mesmo a ser feita pelo canal de Paço de Arcos.

Ainda não se sabe quando irá estrear, nem qual o horário que irá ocupar. À tarde, 'Cheias de Charme', também da Globo, caminha a passos largos para o final. Já à noite, não há nenhuma novela brasileira a ser transmitida atualmente.

'Travessia' conta a história do amor de infância de Ari e Brisa, ameaçado por um mal-entendido que os leva a desencontrarem-se.

Na novela, Noémia Costa dá vida à personagem Inácia, uma governanta que trabalha para uma das famílias com mais destaque.

Em novembro do ano passado, ainda durante as gravações da novela, o Fama ao Minuto falou com a atriz, entrevista que pode recordar aqui.