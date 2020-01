Giovanna Ewbank está grávida pela primeira vez e o sexo do bebé já foi revelado. Segundo o jornalista Le Dias, a atriz irá ser mãe de um menino, fruto do seu relacionamento com o também ator Bruno Gagliasso.

A informação, diz, já foi confirmada pela artista. "Estávamos ansiosos para saber se seria menino ou menina e, principalmente, para contar o sexo para nossos filhos, que receberam a notícia com muita alegria", disse Giovanna, referindo-se a Titi, de seis anos, e Bless, de cinco, ambos adotados.

Quanto ao nome, ainda terá de ser pensado.

