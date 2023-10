A mediática morte de Marília Mendonça tem vindo a ser investigada desde o dia em que aconteceu, a 5 de novembro de 2021, mas só hoje foram divulgadas as conclusões. De acordo com um inquérito realizado pela Polícia Civil de Minas Gerais, a queda do avião decorreu na sequência de um erro dos pilotos.

A cantora viajava com alguns elementos da sua equipa para um concerto quando a aeronave embateu contra uma torre de energia, acidente que acabou por ser fatídico.

O inquérito revela que os pilotos agiram com "imprudência e negligência", tendo em conta que não tomaram consciência prévia das características desta região antes de iniciada a descida, descreve a Folha de São Paulo.

Para além de Marília Mendonça, que na época tinha 26 anos, morreram ainda o piloto, Geraldo Medeiros, o co-piloto, Tarcísio Pessoa Viana, o produtor, Henrique Ribeiro, e o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho.

Os pilotos foram agora indiciados por homicídio e o inquérito será arquivado, dado que os dois morreram.

Leia Também: Homem que divulgou fotos da autópsia de Marília Mendonça condenado