Cláudia Vieira chegou a ser convidada para regressar aos 'Morangos com Açúcar' mas, por ser uma estrela da SIC já há vários anos, a atriz acabou por recusar.

Dado que Pedro Teixeira tomou uma outra decisão, escolhendo voltar a dar vida à personagem Simão Navarro, foi necessário encontrar um desfecho para o romance com Ana Luísa, que Cláudia interpretou em 2004.

No site oficial da série juvenil já é possível encontrar uma curta descrição sobre o elenco, secção na qual fica a descoberto o que aconteceu com Ana Luísa.

Atualmente, Simão Navarro é pai de duas crianças e é diretor clínico e sócio nas Clínicas Navarro. "Foi casado com Ana Luísa até à sua morte prematura, ainda os filhos eram muito pequenos. Casou depois com Kelly [Dina Félix da Costa] que foi como uma mãe para Miguel e Duarte", pode ler-se no texto, que confirma assim que a personagem de Cláudia Vieira morreu.

Importa lembrar que a nova temporada de 'Morangos com Açúcar' estreia hoje, na TVI, às 21h30. Os episódios irão ficar todos disponíveis na Amazon Prime Video e serão, depois, transmitidos semanalmente na televisão.

