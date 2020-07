Quando em 2018 Cristina Ferreira se mudou da TVI para a SIC, foi Maria Cerqueira Gomes, na altura apresentadora do Porto Canal, a escolhida para ficar ao lado de Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV'.

No entanto, nestes últimos dias, a apresentadora do norte não tem estado nos estúdios com Goucha no formato que ocupa as manhãs da TVI.

E com o regresso de Cristina Ferreira à estação de Queluz, muitos fãs perguntam por Maria. Foi precisamente o que aconteceu na caixa de comentários de uma publicação que Goucha fez, esta quinta-feira, na sua página de Instagram, onde surge ao lado de Cristina.

"Já se esqueceu da Maria?", questionou um internauta. "Maria Cerqueira Gomes tem outro nível. Não se esqueça disso", destacou outro. "E onde fica a Maria Cerqueira Gomes?", lê-se ainda entre as muitas reações.

