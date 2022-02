Depois de as restrições relacionadas com a pandemia da Covid-19 terem obrigado a que o programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' deixasse de ser feito ao vivo e com público, a SIC tem novidades felizes para os fãs do formato.

Já pode novamente assistir ao vivo ao programa de Ricardo Araújo Pereira.

"Ao vivo é ainda mais divertido! Ricardo Araújo Pereira e toda a equipa do 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' esperam por si, no Edifício Impresa, em Paço de Arcos", anuncia a SIC na sua conta oficial de Instagram.

Espreite a publicação abaixo e veja como pode marcar o seu lugar.

