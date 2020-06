E eis que a família de Éder Lopes já aumentou! A novidade foi dada pelo próprio jogador de futebol através de uma publicação na sua conta de Instagram onda mostra o bebé pela primeira vez ao mundo.

"Rio. 5.6.2020 / 23:11 / 4kg / 55cm. O novo membro da família. Estamos tão apaixonados por ele", fez saber na legenda da publicação.

De recordar que o menino é fruto do relacionamento do atleta com Sanne Lopes. Os dois já têm um filho em comum: Kai, de um ano.

