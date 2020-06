Já nasceu o filho de Joana Castro, irmã da também atriz Mafalda Luís Castro. Uma notícia que foi confirmada por Sara Matos, que não resistiu em partilhar a novidade nas stories da sua página de Instagram.

"Hoje acordei tia do Joaquim", escreveu Sara Matos na rede social, onde partilhou algumas imagens do papá, Afonso Alves de Matos, com o bebé recém-nascido.

"É muita emoção", acrescentou a atriz, dando desta forma os parabéns ao casal, Joana e Afonso, que acabam de dar as boas-vindas ao primeiro filho.

