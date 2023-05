Já nasceu o primeiro filho de Daniel Fontoura, uma menina. A novidade foi anunciada pela RFM, rádio onde o comunicador trabalha ao lado de Joana Cruz e Rodrigo Gomes.

"Sabemos que o parto correu bem e que a bebé nasceu com 2.900 quilos, em Lisboa", assegurou a RFM, garantindo que tanto a mãe como a bebé se encontram bem e a recuperar.

A menina, cujo nome permanece em segredo, nasce fruto da relação do animador do 'Café da Manhã' com Marta Pinto de Sousa.

