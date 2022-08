Marta Melro e Paulo Vintém já são pais. A filha do casal, Aurora, nasceu ontem, dia 1 de agosto, conforme a atriz revelou nas redes sociais.

"Ainda era dia 1 de Agosto quando o nosso coração saiu do peito para se passar a chamar simplesmente Aurora", referiu na legenda da publicação onde também partilhou duas imagens do momento do parto.

As mensagens de parabéns por parte dos seguidores não tardaram em chegar.

Leia Também: Marta Melro partilha frase enigmática e altera texto para esclarecer tudo