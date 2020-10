Jesse Tyler Ferguson decidiu 'presentear' os fãs com a partilha de uma nova fotografia do filho recém-nascido, o pequeno Beckett Mercer.

O ator publicou na sua página de Twitter, esta sexta-feira, uma imagem onde aparece com o bebé ao colo e escreveu: "Ok, agora já me podes chamar pai". Uma carinhosa partilha que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores.

Recorde-se que a estrela de 'Modern Family' e o marido, Justin Mikita, deram as boas-vindas ao menino no dia 7 de julho.

