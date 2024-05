José Castelo Branco ainda não deixou as instalações da GNR de Alcabideche, onde passou a noite. Terá ficado numa cela isolada, segundo avança a CNN.

Os advogados de defesa do socialite, Fernando Silva e Pedro Nogueira Simões, estarão confiantes de que o negociador de arte seja ouvido ainda esta quarta-feira, dia 8 de maio, no Tribunal de Sintra, apesar da greve dos oficiais de Justiça que se estende ao dia de hoje e que ontem adiou as diligências.

Inicialmente estava previsto que o marchand de arte fosse ouvido às 10h00, mas a audiência terá sido adiada para mais tarde.

Caso não seja presente ao juiz de instrução criminal esta quarta-feira, José Castelo Branco pode ainda ser ouvido amanhã, quinta-feira, data em que se completam 48 horas desde que foi detido e, portanto, termina o prazo legal para interrogatório e para lhe serem aplicadas eventuais medidas de coação.

De acordo com a CNN, José Castelo Branco terá estado no hospital onde terá tentado entregar algumas joias de Betty.