Peter Berg é o homem responsável pelo documentário que vai contar aos fãs tudo o que ainda não sabem sobre Rihanna. Está a chegar o tão aguardado 'Rihanna Volume One'.

Em entrevista recente ao site Collider, o realizador falou sobre o projeto e revelou que a data de estreia já está escolhida.

'Rihanna Volume One' vai ser lançado pela Amazon no verão de 2021, perto do dia 4 de julho (feriado da independência nos EUA).

Este é um projeto, produzido pela Film 45, que está em contrução desde 2015. A motivar o atraso do seu lançamento esteve, claro está, a pandemia de Covid-19 mas também os vários e constantes projetos de Rihanna.

"Ela é uma mulher notável, que todos os dias parece crescer e ramificar-se em novos negócios e novos projetos a um ritmo que é quase difícil de acompanhar. Então, sempre que pensamos que vamos terminar o filme e lançá-lo, ela faz algo como começar uma linha de moda como a Fenty, a sua linha de lingerie, ou a sua linha de cuidados com a pele", explica Peter Berg.

Leia Também: Rihanna encanta ao mostrar-se com o rosto ao natural