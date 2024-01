Chegou as cinemas esta quinta-feira, dia 11 de janeiro, o novo filme de 'Mean Girls', quase 20 anos após a estreia do original. Desta vez, a produção é um musical e nenhuma das atrizes regressa para fazer parte. No entanto, como será que elas estão atualmente?

Lindsay Lohan, a grande protagonista, tem agora 37 anos. Entre 2014 e 2018 fez uma pausa na representação para resolver problemas relacionados com álcool e drogas. Entretanto, em 2022, voltou aos cinemas com 'Caidinha pelo Natal', uma produção da Netflix que ainda fez algum sucesso.

A carreira de Rachel McAdams, a vilã de 'Giras e Terríveis', segundo a tradução portuguesa, seguiu um caminho diferente. A atriz, hoje com 45 anos, participou em várias produções de grande dimensão, tais como 'Diário de uma Paixão', 'Meia-Noite em Paris' e 'Spotlight'. O último filme valeu-lhe mesmo uma nomeação para Óscar de Melhor Atriz Secundária.

Amanda Seyfried estreou-se no cinema com 'Mean Girls' e, desde então, tem sido muito elogiada em Hollywood. É a grande estrela de 'Mamma Mia' e viu o romance 'Juntos ao Luar' afigurar-se como um dos seus papéis de maior destaque. Em 2021 foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária, por 'Mank'.

Lacey Chabert já era relativamente conhecida nos Estados Unidos da América quando participou na trama adolescente. Recentemente, tem estado mais ligada a filmes de Natal

Jonathan Bennett foi um galã durante os anos 2000 mas desde 2013 que não faz trabalhos de representação. Em 2017 assumiu a homossexualidade e casou-se em 2022 com Jaymes Vaughan.

Veja na galeria como eram as estrelas de 'Mean Girls' e como estão atualmente.