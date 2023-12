A fotografia que todos queríamos ver foi publicada hoje, dia 18 de dezembro. Vítor Silva Costa e Bárbara Branco mostraram-se juntos pela primeira vez longe das câmaras e esta parece ser a confirmação do romance de ambos.

Os dois atores passaram alguns dias juntos nos Açores, onde Vítor se encontra a gravar 'Mar Aberto', a nova novela da SIC, e aproveitaram a ocasião para partilharem a primeira fotografia de ambos enquanto casal.

Nas stories do Instagram, os dois surgem muito próximos, com Vítor a escrever ainda a frase "encontrei esta fã".

Já na semana passada, como lhe havíamos dado conta aqui, o artista mostrou-se na companhia da sua nova cara-metade, que lhe fez uma visita à ilha Terceira.

Vale lembrar que a dinâmica entre este casal tem sido de muita brincadeira. Os dois deixam comentários nas publicações um do outro nas redes sociais e fazem-no sempre com diversão.

Bárbara Branco, recorde-se, anunciou publicamente o fim da relação com José Condessa no passado mês de julho. Já Vítor Silva Costa separou-se há poucos meses de Carolina Torres, com quem se havia reconciliado.

Veja abaixo a primeira fotografia deste novo casal.



© Instagram/Vítor Silva Costa