O programa 'A Máscara' chegou ao fim este sábado, dia 19, revelando a identidade dos dois grandes finalistas: Cato e Viking.

O verdinho Cat, que conseguiu o segundo lugar na competição, escondia o músico Sérgio Rosado dos Anjos.

A grande vitória foi para o pequeno Viking, que surpreendeu os jurados na final por esconder alguém que ninguém esperava. Era Ivo Lucas a personalidade atrás do disfarce.

O ator e cantor interpretou o tema 'My Heart Will Go On' após ter revelado a sua identidade e ficou em lágrimas ao cantar a olhar para 'o céu'. Esta poderá ter sido uma forma de Ivo dedicar a sua vitória à namorada, Sara Carreira, que em dezembro de 2020 morreu na sequência de um acidente de viação. Era o ator quem conduzia o carro.

Também Carolina Loureiro, amiga de Sara, não conseguiu conter as lágrimas durante a atuação.

"Desafiou-me por completo, fez-me crescer e tirou-me da minha zona de conforto", afirmou Ivo ao fazer um balanço sobre a sua participação no formato.

