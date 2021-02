Vive um dos melhores momentos profissionais da sua (ainda) curta carreira, na pele do cantor Leandro Vieira na telenovela da SIC "Amor amor", mas, paradoxamente, está também a passar por aquela que é uma das fases mais negras da sua existência. No passado dia 5 de dezembro, o carro em que Ivo Lucas seguia com a namorada, a cantora e designer de moda Sara Carreira, sofreu um acidente aparatoso na A1. A artista de 21 anos teve morte imediata. O cantor e ator foi hospitalizado com vários ferimentos.

Depois de sair do hospital, onde foi operado, Ivo Lucas, que não atualiza as redes sociais desde o dia 1 de dezembro de 2020, isolou-se em casa e, pouco depois, retomou as gravações da trama protagonizada por Ricardo Pereira e Joana Santos. Nas últimas semanas, algumas das figuras do elenco com mais peso na trama têm cantado a canção do genérico antes do início de cada episódio mas, ao contrário dos colegas, que gravaram a versão que fizeram de "Do lado do amor" em estúdio, o artista registou a dele em casa.

"Trabalhei com todos presencialmente. Só com o Ivo é que não, porque ele tem condições técnicas em casa", confirmou à revista TV 7 Dias o cantor e compositor Toy, diretor musical de "Amor amor". "Ele está muito recatado. Penso que ele precisa da sua autonomia, precisa de fazer um determinado luto", desabafa o intérprete de sucessos populares como "Estupidamente apaixonado", "Olhos de água" e "Aguenta-te com esta". O resultado pode ver visto já na próxima segunda-feira, em horário nobre, na SIC.