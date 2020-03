Ivete Sangalo doou mil camas e cinco mil roupas de cama a doentes infetados com o novo coronavírus em Salvador, no Brasil. O gesto, segundo a Globo, foi dado a conhecer pelo governador Rui Costa, na passada sexta-feira, dia 27.

Esta foi uma parceria com uma loja de móveis - que ofereceu os colchões e as almofadas - e o equipamento vai estar disponível num apartamento no bairro Rio Vermelho, devidamente preparado para receber doentes.

Este espaço é pensado para as pessoas que apresentam sintomas da Covid-19 e optam por fazer 'internamento voluntário'.

Vale referir que a doação soma aos vários apelos que Ivete Sangalo tem feito nas redes sociais para que as populações fiquem em casa e sigam as normas de prevenção.

